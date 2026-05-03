TPAO 4 ildeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Adıyaman'daki bazı sahalarına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) istimlake müteallik kararları yayımlanarak Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerlerinde acele el koyma kararları bulunan Tekirdağ'ın Ergene ilçesi, İstanbul'un Silivri ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Boru hattı için de karar alındı

Öte yandan TPAO'nun Tekirdağ, Adıyaman ve Kırklareli'ndeki ruhsat sahalarında planlanan petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri için gerekli bazı parsellerin de kamulaştırılmasına hükmedildi.