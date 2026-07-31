TPAO, Bulgaristan'da Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz sahasına ortak oldu

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bulgaristan'ın Karadeniz'de yer alan "Khan Tervel Blok 1-26" sahasında yürütülecek petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine resmen ortak oldu. Bulgaristan hükümetinin onayıyla TPAO, arama ruhsatında yüzde 33 pay sahibi haline geldi.

Bulgaristan hükümetinden onay çıktı

TPAO, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Khan Tervel Blok 1-26 sahasında, Shell'in operatörlüğünde yürütülecek petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ortak olacağını duyurmuştu.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun bugün aldığı kararla, Shell'in söz konusu ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerinin yüzde 33'lük bölümünü Türkiye Petrolleri'ne devretmesine izin verildi. Böylece TPAO, sahadaki arama faaliyetlerinin resmi ruhsat ortaklarından biri oldu.

Ortaklık yapısı değişti

Gerçekleştirilen hisse devrinin ardından Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki ortaklık yapısı yeniden şekillendi. Buna göre Shell yüzde 42, Türkiye Petrolleri yüzde 33 ve OMV ise yüzde 25 paya sahip oldu.

Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'na yakın bir alan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 18 Şubat'ta imzalanan anlaşmaya katılmış ve projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Söz konusu sahanın 3 bin 800 kilometrekareden biraz daha fazla olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, “Bu saha, bizim Sakarya gaz sahamıza oldukça yakın bir mesafede diyebileceğimiz bir alan. Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell'le ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız” ifadelerini kullanmıştı.