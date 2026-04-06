Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu: 114 doların üzeri görüldü

Petrol fiyatları, jeopolitik gerilimin artmasıyla birlikte hızlı bir yükseliş kaydetti. ABD ham petrolü varil fiyatı 114 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Mayıs vadeli ABD ham petrolü, önceki yükselişinin bir bölümünü geri verse de yüzde 0,5 artışla 112,08 dolardan işlem gördü. Küresel ölçekte referans kabul edilen Brent petrolünün haziran vadeli fiyatı ise yüzde 1,3 yükselerek 110,47 dolara ulaştı.

Trump’tan sert İran mesajı

Fiyatlardaki hareketliliğin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları yer aldı. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde “cehennemde yaşayacağını” ifade ederken, ülkenin enerji santralleri ve köprülerini hedef alabileceklerini dile getirdi.

Trump ayrıca, "Salı, saat 20:00 (Doğu Saati)!" paylaşımını yaparak yeni bir mesaj verdi ancak detay paylaşmadı.

Hürmüz Boğazı krizi büyüyor

İran tarafının ise petrol tankerlerine yönelik saldırılarla Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapalı tuttuğu belirtiliyor. Basra Körfezi’ni dünya pazarlarına bağlayan bu kritik geçitten, savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si taşınıyordu.

Boğazdaki aksama, tarihin en büyük arz kesintilerinden birine yol açarken; ham petrolün yanı sıra jet yakıtı, dizel ve benzin fiyatlarında da hızlı artış görüldü.

Savaş süresi ve arz kaybı beklentisi

Trump, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında çatışmaların iki ila üç hafta daha sürebileceğini söylemişti.

Öte yandan TD Securities’in değerlendirmesine göre, ay sonuna kadar toplamda yaklaşık 1 milyar varillik arz kaybı bekleniyor. Bu kaybın 600 milyon varilinin ham petrolden, yaklaşık 350 milyon varilinin ise rafine ürünlerden oluşacağı öngörülüyor.