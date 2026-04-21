Türkiye güneş enerjisinde sıçradı: Dünyada ilk 7’ye girdi

Türkiye, güneş enerjisinden elektrik üretimindeki artışla küresel sıralamada dikkat çeken ülkeler arasına girdi. Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yayımlanan “Küresel Elektrik Görünümü Raporu”, dünya genelindeki elektrik sistemine dair kapsamlı veriler ortaya koydu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 91 ülkeyi kapsayan rapor, küresel elektrik talebinin yüzde 92’sini temsil ediyor.

Rapora göre, 2025 yılında yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir eşiği geride bırakarak küresel elektrik üretiminin yüzde 33,8’ini karşıladı. Böylece son yüzyılda ilk kez kömürün payı aşılmış oldu. Bu yükselişte en büyük katkı ise güneş enerjisinden geldi. Geçen yıl güneşten elektrik üretimi yüzde 30 artarak son 8 yılın en hızlı büyümesini kaydetti ve toplam üretimdeki payı yüzde 8,7’ye ulaştı.

Rüzgar ve güneş enerjisi, küresel elektrik talebindeki artışın yüzde 99’unu karşılayarak yeni bir dönüm noktası oluşturdu. Güneş enerjisi tek başına talep artışının dörtte üçünü karşılarken, bu güçlü büyüme fosil yakıt kaynaklı üretim artışını sınırladı.

Türkiye’de güneş enerjisinde dikkat çeken yükseliş

Türkiye, geçen yıl güneşten elektrik üretimini en fazla artıran ülkeler arasında 7’nci sıraya yerleşti. Bu alanda ilk sırada Çin bulunurken, onu ABD, Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Almanya izledi. Türkiye’nin ardından ise İtalya geldi. Fransa ve Hollanda da en çok artış kaydeden ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Dünya ortalamasının üzerinde performans

Türkiye, 2025 yılında toplam elektriğinin yüzde 22’sini rüzgar ve güneşten elde ederek yüzde 17 seviyesindeki dünya ortalamasını geride bıraktı. Son iki yılda güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı iki katına çıkarak yüzde 10,5’e yükseldi.

Ancak rüzgar ve güneşteki artışa rağmen hidroelektrik üretiminde yaşanan sert düşüş, fosil yakıt kullanımını artırdı. Küresel ölçekte hidroelektrik üretimi yatay seyrederken, Türkiye 18 teravatsaatlik düşüşle bu alanda en fazla gerilemenin görüldüğü ikinci ülke oldu. Bu kayıp, doğal gaz santralleriyle telafi edilirken, yıllık ortalama 1,8 milyar dolarlık ek gaz ithalatı yapıldı.

Ufuk Alparslan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yılki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye, elde ettiği bu ivmeyi sürdürerek temiz enerji dönüşümündeki bölgesel liderliğini pekiştirmek için oldukça avantajlı bir noktada.” ifadesini kullandı.

Alparslan ayrıca, "Bu kaynaklar hedeflendiği gibi hızla yaygınlaştırılabilirse, kurak dönemlerde hidroelektrikteki kaybı telafi edecek değerli birer tamamlayıcıya dönüşecek ve maliyetli fosil yakıt ithalatını ikame edecektir." değerlendirmesinde bulundu.