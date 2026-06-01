Türkiye ile Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük yeni doğal gaz adımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir boyut kazandığını açıkladı.

Bakü Enerji Forumu çerçevesinde imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasına göre, Abşeron Sahası'nda gerçekleştirilecek yeni üretim yatırımları kapsamında 2029'dan başlayarak Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz ulaştırılacak.

Söz konusu anlaşmanın, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefini güçlendirmesinin yanı sıra bölgesel ve Avrupa ölçeğinde enerji arz güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.

15 yıllık anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yılın başında yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yeni doğal gaz anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma." ifadelerini kullanmıştı.