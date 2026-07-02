UBS Brent petrol tahminlerini düşürdü

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UBS, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji taşımacılığında görülen değişimlerin ardından 2026 ve 2027 Brent petrol tahminlerini aşağı çekti. Banka, bu yıl için ortalama Brent petrol beklentisini varil başına 84 dolara indirdi.

Yeni tahmin, önceki beklentinin 9 dolar altında kaldı. UBS ayrıca 2027 Brent petrol tahminini varil başına 85 dolardan 75 dolara düşürdü. Revizyon, azalan jeopolitik riskler ve arzın beklenenden hızlı toparlanmasıyla ilişkilendirildi.

UBS, yılın ikinci yarısında Brent petrol fiyatının yaklaşık 80 dolar seviyesine doğru sınırlı toparlanabileceğini öngörüyor. Banka, Körfez bölgesindeki yüzer rezervlerin normalleşmesini ve talepteki toparlanmayı fiyatlar için destekleyici unsur olarak değerlendiriyor. ([Reuters][2])

Hürmüz Boğazı fiyatlardaki primi aşağı çekti

UBS tahminlerindeki düşüş, enerji piyasasının savaş primi sonrasında yeniden arz dengesine odaklandığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışının toparlanması, Brent petrol üzerindeki jeopolitik risk primini azalttı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlanması, enerji piyasasında tansiyonu düşürdü. Reuters verilerine göre Brent vadeli kontratları yüzde 1,1 düşüşle varil başına 70,78 dolara geriledi; WTI ise yüzde 1,2 düşüşle 67,74 dolara indi.

UBS, petrol taşımacılığındaki iyileşmenin fiyatlarda beklenenden daha sert düşüşe yol açtığını değerlendiriyor. Banka, arz tarafındaki hızlı tepkinin stok yeniden inşa ihtiyacını azalttığını ve Brent petrol tahminlerini aşağı çektiğini belirtiyor.

Piyasa açısından ana soru, geçişlerin kalıcı şekilde normale dönüp dönmeyeceği olacak. UBS, tam normalleşme konusunda temkinli kalırken, tanker trafiğinde giriş ve çıkış yönleri arasında hâlâ farklılık bulunduğuna dikkat çekiyor.

2027 tahmini 75 dolara indi

UBS, 2027 yılı için Brent petrol beklentisini 85 dolardan 75 dolara indirerek orta vadeli fiyat görünümünü daha yumuşak hale getirdi. Banka, arzın toparlanması ve jeopolitik risklerin azalması halinde fiyatların önceki projeksiyonlara göre daha düşük bantta kalabileceğini hesaplıyor.

Daha önceki tahmin seti, Hürmüz Boğazı kaynaklı taşıma risklerinin fiyatları daha uzun süre destekleyebileceği varsayımına dayanıyordu. UBS, enerji akışındaki toparlanma nedeniyle 2026-2027 dönemine ilişkin varsayımlarını değiştirdi.

Brent petrol için 84 dolarlık 2026 ortalaması, spot fiyatların mevcut seviyelerine göre yukarı yönlü bir mesafe bırakıyor. Ancak 9 dolarlık aşağı revizyon, bankanın önceki risk senaryosuna kıyasla daha dengeli bir enerji piyasası beklediğini gösteriyor.

2027 için 75 dolarlık tahmin, petrol piyasasında kalıcı arz sıkışıklığı yerine kontrollü toparlanma senaryosunu öne çıkarıyor. Talebin güçlenmesi fiyatları destekleyebilir; ancak arz tarafındaki hızlı dönüş, yükseliş alanını sınırlayabilir.

UBS değerleme sinyalleri pahalı görünüme işaret ediyor

GF Value verisine göre UBS için makul değer 36,69 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyat 49,72 dolar olarak verildi. Hesaplama, hissenin yüzde 35,5 oranında aşırı değerli göründüğüne işaret ediyor.

GF Score, UBS için 68/100 seviyesinde yer aldı. Değer, kalite ve uzun vadeli getiri potansiyeli açısından orta düzeyli bir profile işaret ediyor. Bankanın piyasa değeri kaynak metinde yaklaşık 163 milyar dolar olarak verildi.

Temel finansal sinyaller de değerleme tarafında baskı gösteriyor. UBS hissesi için son 12 aylık F/K oranı 17,82x seviyesinde bulunuyor. Beş yıllık medyan F/K oranı ise 9,27x seviyesinde yer alıyor.

F/K oranının tarihsel medyanın belirgin üzerinde kalması, piyasanın UBS kârlarına daha yüksek çarpan verdiğini gösteriyor. GF Value ve F/K verileri birlikte değerlendirildiğinde, hisse tarafında fiyatlama marjı daha sınırlı görünüyor.

Enerji tahminleri bankanın piyasa algısını etkiliyor

UBS, küresel finans sektöründe ağırlıklı olarak servet yönetimi faaliyetleriyle öne çıkıyor. Banka, yüksek ve çok yüksek varlıklı müşterilere hizmet verirken İsviçre’de perakende ve ticari bankacılık operasyonlarını da sürdürüyor.

Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi bölümleri, grubun küresel piyasalardaki analiz kapasitesini destekliyor. Petrol tahminlerindeki revizyon, enerji piyasası fiyatlaması yanında bankanın makro strateji görünümü açısından da önem taşıyor.

Brent petrol tahminlerinin aşağı çekilmesi, enerji maliyetleri ve enflasyon beklentileri üzerinden merkez bankası fiyatlamalarını etkileyebilir. Daha düşük petrol fiyatı, küresel üretici maliyetleri ve ulaştırma giderleri üzerinde gevşetici etki yaratabilir.

Bununla birlikte Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla Brent petrol fiyatları, arz normalleşmesi, Körfez’deki rezerv hareketleri, talep toparlanması ve jeopolitik haber akışı arasında dalgalı kalabilir.

Sonuç olarak UBS, Brent petrol için 2026 ortalama tahminini 84 dolara, 2027 beklentisini 75 dolara indirerek enerji piyasasında risk priminin azaldığını ortaya koydu. Hisse tarafında ise 49,72 dolarlık mevcut fiyat, 36,69 dolarlık GF Value seviyesinin yüzde 35,5 üzerinde bulunuyor.