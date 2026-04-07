Urals petrolü 13 yılın zirvesinde

Küresel piyasalarda İran kaynaklı yükselişin etkisiyle petrol fiyatlarında görülen artış, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan Urals petrolünde tarihi seviyelere ulaşıldığını gösterdi.

Argus Media verilerine göre, 2 Nisan'da Rusya'nın Baltık kıyısındaki en büyük ihracat noktalarından biri olan Primorsk Limanı'nda Urals petrolünün varil fiyatı 116,05 dolara yükseldi. Bu seviye, son 13 yılın en yüksek fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Bütçe varsayımının iki katı

Nakliye maliyetleri hariç hesaplanan söz konusu fiyat, Rusya'nın 2026 yılı bütçesinde baz alınan 59 dolarlık ortalama varil fiyatının yaklaşık iki katına ulaştı. Fiyatlardaki bu artışın, enerji gelirleri üzerinden ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı değerlendiriliyor.