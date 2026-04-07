Urals petrolü 13 yılın zirvesinde
Küresel petrol piyasasında İran kaynaklı yükselişin etkisiyle Rusya'nın Urals tipi petrolü son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Primorsk Limanı'nda varil fiyatı 116,05 dolara yükselirken, bu seviye Rusya'nın 2026 bütçesinde baz aldığı 59 dolarlık fiyatın yaklaşık iki katına çıktı.
Argus Media verilerine göre, 2 Nisan'da Rusya'nın Baltık kıyısındaki en büyük ihracat noktalarından biri olan Primorsk Limanı'nda Urals petrolünün varil fiyatı 116,05 dolara yükseldi. Bu seviye, son 13 yılın en yüksek fiyatı olarak kayıtlara geçti.
Bütçe varsayımının iki katı
Nakliye maliyetleri hariç hesaplanan söz konusu fiyat, Rusya'nın 2026 yılı bütçesinde baz alınan 59 dolarlık ortalama varil fiyatının yaklaşık iki katına ulaştı. Fiyatlardaki bu artışın, enerji gelirleri üzerinden ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı değerlendiriliyor.