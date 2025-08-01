Altın fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma sabahına yatay bir seyirle başladı. Dün bir sınırlı yükseliş ile seyreden altın, geçtiğimiz hafta yaşadığı sert düşüş sonrası yeniden toparlanma sinyalleri vermişti.

Geçtiğimiz hafta gram altın 4.452 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu yükseliş uzun soluklu olmadı. Haftanın devamında gelen kâr satışları ve ons altındaki düşüşle birlikte gram altın 4.267 TL’ye kadar geriledi.

Yeni haftanın son işlem gününe girilirken, altın fiyatlarında toparlanmanın ardından gelen durgunluk dikkat çekti.

1 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar şöyle:

Gram Altın: Alış 4.303,17 TL – Satış 4.303,60 TL

Ons Altın: Alış 3.291,00 Dolar – Satış 3.291,36 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.036,00 TL – Satış 7.098,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.072,00 TL – Satış 14.197,00 TL

Tam Altın: Alış 27.713,18 TL – Satış 28.260,02 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.057,00 TL – Satış 28.264,00 TL

Ata Altın: Alış 28.579,22 TL – Satış 29.300,27 TL

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