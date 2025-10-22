22 EKİM ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI | Altın resmen dalışa geçti! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın neden düştü? Altın düşmeye devam edecek mi?

22 EKİM ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI | Altın resmen dalışa geçti! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları yeni güne sert düşüşle başladı. Ons altın kısa süreliğine 4.005 dolara kadar gerilerken, gram altın da 5.414 TL’ye kadar indi. Sabah saatlerinde toparlanma görülse de piyasalarda temkinli görünüm sürüyor. Peki gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ekim Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları kısa süre için resmen dip yaptı! Hafta ortasına sert bir düşüşle giren altın piyasasında yatırımcıları endişelendiren hareketler yaşandı.
Altında sert hareketler dikkat çekti
Yeni günün ilk saatlerinde 100 doların üzerinde gerileyerek son 5 yılın en büyük düşüşü kaydeden ons altında sabah saatleri fiyatlarında yatay seyir dikkat çekiyor.
Ons altın kaç dolar?
Sabahın erken saatlerinde 4.005 dolara kadar gerileyen ons altın, ilerleyen saatlerde yaşadığı toparlanma ile 07:15 itibarıyla 4.129 dolar seviyelerine yükseldi.
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ise ons altındaki dalgalanma ile aynı saatte 5.414 TL'ye kadar gerilerken toparlanmayla birlikte 07.15 itibarıyla 5.562 TL oldu.
Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum ise şöyle:
* Çeyrek altın fiyatı: 9.905,00 TL
* Yarım altın fiyatı: 19.810,00 TL
* Tam altın fiyatı: 39.613,77 TL
* Cumhuriyet altını fiyatı: 39.439,00 TL