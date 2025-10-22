22 EKİM ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI | Altın resmen dalışa geçti! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın neden düştü? Altın düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları kısa süre için resmen dip yaptı! Hafta ortasına sert bir düşüşle giren altın piyasasında yatırımcıları endişelendiren hareketler yaşandı.

Altında sert hareketler dikkat çekti

Yeni günün ilk saatlerinde 100 doların üzerinde gerileyerek son 5 yılın en büyük düşüşü kaydeden ons altında sabah saatleri fiyatlarında yatay seyir dikkat çekiyor.

Ons altın kaç dolar?

Sabahın erken saatlerinde 4.005 dolara kadar gerileyen ons altın, ilerleyen saatlerde yaşadığı toparlanma ile 07:15 itibarıyla 4.129 dolar seviyelerine yükseldi.

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ise ons altındaki dalgalanma ile aynı saatte 5.414 TL'ye kadar gerilerken toparlanmayla birlikte 07.15 itibarıyla 5.562 TL oldu.

Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum ise şöyle:



* Çeyrek altın fiyatı: 9.905,00 TL

* Yarım altın fiyatı: 19.810,00 TL

* Tam altın fiyatı: 39.613,77 TL

* Cumhuriyet altını fiyatı: 39.439,00 TL