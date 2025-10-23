23 EKİM PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI | Altın sert düşüş sonrası yön arıyor! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Hafta ortasında altın piyasasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Dün ons altın 4.005 dolara kadar gerileyerek son 5 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti.

İlerleyen saatlerde altın fiyatlarında sınırlı toparlanma görülse de yatırımcılar tedirginliğini koruyor. 23 Ekim Perşembe sabahında ise yeni güne yatay başlayan altın, sabah saatlerinde zayıf bir seyir izliyor.

Ons altın kaç dolar oldu?

Ons altın 23 Ekim Perşembe saat 07.27 itibarıyla yüzde -0,43 düşüşle 4.093 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, altının kısa vadede 4.000 doların üzerinde kalmasının kritik olduğunu belirtiyor.

Gram altın fiyatı ne kadar?,

Ons altındaki zayıflık, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Dün 5.414 TL’ye kadar inen gram altın, bugün sabah saatlerinde 5.521 TL seviyesine kadar yükseldi.

Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum ise şöyle:

* Çeyrek altın fiyatı: 9.687,00 TL

* Yarım altın fiyatı: 19.373,00 TL

* Tam altın fiyatı: 38.098,64 TL

* Cumhuriyet altını fiyatı: 38.569,00 TL