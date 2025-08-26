Altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü olan 26 Ağustos 2025 Salı sabahına yükseliş eğiliminde başladı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor.

Gram altın 4 bin 447 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3 bin 373 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın 7 bin 245 TL, yarım altın 14 bin 490 TL, Cumhuriyet altını 29 bin 84 TL ve Ata altın 30 bin 82 TL seviyesinden satılıyor.

Piyasalardaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

26 Ağustos 2025 Salı sabahı güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.447,83 TL – Satış 4.448,42 TL

Ons Altın: Alış 3.373,36 Dolar – Satış 3.373,82 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.245,00 TL – Satış 7.304,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.490,00 TL – Satış 14.609,00 TL

Tam Altın: Alış 28.453,09 TL – Satış 29.014,17 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.891,00 TL – Satış 29.084,00 TL

Ata Altın: Alış 29.342,25 TL – Satış 30.082,18 TL

ANLIK-CANLI ANLIK FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN