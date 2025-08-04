Altın piyasaları yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. 4 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla altın fiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerini içeren kararnameyi imzalaması küresel piyasalarda hareketlilik yaratırken, altın yeni haftaya yatay bir seyir izliyor.

Piyasaların yön aradığı günde gram altın 4.394,94 TL alış ve 4.395,35 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 7.163 TL’den alınırken, satış fiyatı 7.207 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 14.413 TL’ye kadar yükseldi. Tam altın 28.705 TL, Cumhuriyet altını ise 28.694 TL’den satılıyor.

Ons altın fiyatı da benzer şekilde yatay seyrini sürdürüyor. Sabah saatlerinde ons altın 3.360,59 dolar alış ve 3.360,97 dolar satış fiyatıyla uluslararası piyasalarda işlem gördü.

İşte 4 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 4.394,94 TL – Satış 4.395,35 TL

Ons Altın: Alış 3.360,59 Dolar – Satış 3.360,97 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.163,00 TL – Satış 7.207,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.326,00 TL – Satış 14.413,00 TL

Tam Altın: Alış 28.149,80 TL – Satış 28.705,04 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.564,00 TL – Satış 28.694,00 TL

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