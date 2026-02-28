5 bin 200 doların üzerine çıktı: Şubatı rekorla kapatma sinyali

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve Orta Doğu’daki askeri riskler, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Ons altın haftanın son işlem gününde 5 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkarak şubat ayını güçlü bir performansla kapatma sinyali verdi. Güvenli liman arayışı, değerli metallere olan ilgiyi artırırken, hisse senedi piyasalarındaki zayıflama altını yeniden cazip hale getirdi.

Yatırımcıların "sigorta" arayışı

Hafta sonunda spot altın 5 bin 232 dolar seviyesine yükselerek geçen haftaya göre yüzde 2’den fazla değer kazandı. Gümüş ise daha güçlü bir ivme yakalayarak haftalık bazda yüzde 10’un üzerinde artışla 93 doların üzerine çıktı. Analistler, özellikle İran’a yönelik olası askeri müdahale riskinin yatırımcıları portföylerinde “sigorta” arayışına yönelttiğini belirtiyor.

ABD borsalarında ise tablo daha zayıf... S&P 500 endeksi 7 bin direncini aşamayarak haftayı yaklaşık yüzde 1 kayıpla 6 bin 858 puan seviyesinde tamamladı. Uzmanlara göre hisse senetlerindeki baskı, altının portföy çeşitlendirme aracı olarak yeniden güç kazanmasına neden oluyor.

Kontrollü konsolidasyon süreci

Ocak ayındaki sert düzeltmeye rağmen altın, dip seviyelerinden bu yana yüzde 19 yükseldi. Gümüşteki toparlanma ise yüzde 45’i aştı. Ancak analistler kısa vadede kontrollü bir konsolidasyon sürecine işaret ediyor. Yeni bir güçlü kırılma için 5 bin 400 dolar seviyesi önemli direnç olarak görülüyor.

Öte yandan ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksi (PPI) verisi, yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Bu durum, enflasyonun kalıcı olabileceği endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini erteleme ihtimalini gündeme getirdi. Yüksek faiz ortamı altın için kısa vadeli baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

Zayıf enflasyon ve istihdam verileri

Analistler, Fed’den net bir yönlendirme gelene kadar altının bant hareketi sergileyebileceğini ifade ediyor. Zayıf enflasyon ve istihdam verileri altına destek sağlarken, güçlü veriler geçici satış baskısı oluşturabilir. Önümüzdeki hafta açıklanacak tarım dışı istihdam, perakende satış ve imalat verileri piyasalar açısından kritik olacak.

Resesyon riskine karşı tahvil

Bazı uzmanlar ise tahvil piyasasındaki gelişmelere dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,95’e gerilemesi, yatırımcıların resesyon riskine karşı tahvillere yöneldiğini gösteriyor. Bu durum, tahvilleri altın için alternatif güvenli liman haline getirebilir.

Buna rağmen küresel belirsizliklerin sürmesi, altının temel destek unsuru olmaya devam ediyor. Ekonomik verilerde hayal kırıklığı yaşanması halinde güvenli liman talebinin yeniden güçlenebileceği belirtiliyor. Şimdilik genel görünüm, volatiliteye rağmen altın piyasasında yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor.