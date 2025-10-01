ABD etkisi sürüyor! Altında rekor üstüne rekor | Gram altın kaç TL? Gram altın rekor mu kırdı? Gram altın yükselir mi? Gram altın düşer mi? Altın fiyatları

ABD’de Kongre ile Beyaz Saray’ın bütçe üzerinde anlaşamaması sonucu federal hükümetin kapanması, piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcıların yöneldiği altın, tarihi seviyelere ulaştı.

Altın rekor tazeledi

Gece saatlerinde 3.875 dolara çıkan ons altın, sabah 3.860 dolar civarında işlem gördü. Saat 11.23 itibarıyla 3.895 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle gram altın da 5.208 TL ile yeni rekor kırdı. Kapalıçarşı’da gram altın 5.318 TL, çeyrek altın ise 8.670 TL’den satılıyor.

ABD'deki gerilim güvenli limana yöneltti

Hükümetin kapanmasıyla yüz binlerce federal çalışanın zorunlu izne çıkarılması ve kamu hizmetlerinin aksaması, ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı.

Uzmanlar, uzun süren bir çıkmazın piyasaları daha da baskılayabileceğini belirtiyor. Bu tablo, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti.

Fed beklentisi fiyatları destekledi

Altındaki yükselişte yalnızca siyasi belirsizlik değil, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası beklentileri de etkili oldu. Piyasalarda Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gideceği öngörüsü güçlenirken, bu beklenti altının cazibesini artırdı.