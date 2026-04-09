Altın 4 bin 700 dolarda sıkıştı: Yön yukarı mı aşağı mı?

Altın fiyatları, 9 Nisan 2026 itibarıyla ons başına 4 bin 700-4 bin 740 dolar aralığında dengelenmiş durumda. Son dönemde yaşanan sert dalgalanmaların ardından piyasada bir duraksama dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes, güvenli liman talebini bir miktar azaltırken, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi fiyatların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Ne tam düşüş ne de yükseliş

ABD-İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyonu düşürerek piyasalardaki risk algısını geçici olarak azalttı. Bu durum altına olan güvenli liman talebini sınırladı. Ancak ateşkesin kalıcılığına yönelik soru işaretleri ve bölgede devam eden gerilimler, altının sert şekilde düşmesini de engelliyor. Böylece altın fiyatları dar bir bantta sıkışmış durumda.

Merkez bankaları altını destekliyor

Altının uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli faktörlerden biri ise merkez bankalarının alımları. Özellikle Çin’in üst üste 17 aydır altın rezervlerini artırması, küresel ölçekte güçlü bir talep oluşturuyor. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının genel trendinin yukarı yönlü kalmasına katkı sağlıyor.

Teknik seviyeler kritik eşikte

Teknik analizlere göre altın fiyatlarında 4 bin 783 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkarken, 4 bin 717-4 bin 674 dolar aralığı güçlü destek bölgesi olarak dikkat çekiyor. Bu seviyelerin kırılması, fiyatlarda sert hareketlere yol açabilir. Özellikle 4 bin 783 doların aşılması durumunda 4 bin 861 ve 4 bin 944 dolar hedefleri gündeme gelebilirken, aşağı yönlü kırılmalarda 4 bin 600 dolar seviyesi kritik eşik olarak görülüyor.

Ateşkesin bozulması halinde...

Altının yönü açısından önümüzdeki dönemde üç ana faktör belirleyici olacak: ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikası, Orta Doğu’daki gelişmeler ve merkez bankalarının alım iştahı. Analistler, kısa vadede temkinli bir görünüm öne çıkarken, uzun vadede altının 5 bin dolar seviyesine doğru potansiyel taşıdığını belirtiyor. Ateşkesin bozulması halinde ise güvenli liman talebinin hızla artabileceği ifade ediliyor.