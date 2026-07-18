Altın 4 bin dolar sınavında! Güvenli liman talebi fiyatları ayakta tutuyor

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Küresel piyasalarda yatırımcıların yakından takip ettiği altın, son günlerde 4 bin dolar seviyesinde sıkışmış durumda. Teknik göstergeler güçlü bir yükseliş sinyali vermese de, jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı fiyatların bu kritik seviyenin üzerinde kalmasını sağlıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki birkaç işlem günü, altının yönü açısından belirleyici olabilir.

4 bin dolar seviyesi neden kritik?

Analize göre 4 bin dolar seviyesi yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda daha önce güçlü destek görevi gören önemli bir fiyat bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yatırımcılar, altının bu seviyeyi koruyup koruyamayacağını yakından izliyor.

Jeopolitik gerilim altına destek oluyor

Raporda, faiz oranlarındaki düşüş beklentilerinin altını desteklediği belirtilirken, ABD ile İran arasında yaşanan füze geriliminin de güvenli liman talebini artırdığı ifade edildi. Analistler, teknik göstergelerin önemli olduğunu ancak mevcut ortamda jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor.

Alıcılar direniyor ama güç kaybedebilir

Altının aynı destek bölgesini defalarca test etmesi, alıcıların gücünün zamanla zayıflayabileceğine işaret ediyor. Ayrıca teknik analizde dikkat çeken "ölüm kesişimi" (50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına inmesi) izlenmesi gereken sinyaller arasında yer alıyor. Ancak analiste göre asıl belirleyici unsur, piyasanın destek seviyesinde gelen satış baskısını ne kadar absorbe edebileceği olacak.

3 bin 900 doların altı yeni risk oluşturabilir

Analizde, altının 3 bin 900 dolar seviyesinin altına gerilemesi halinde satış baskısının hızlanabileceği ve yatırımcıların gözünü 3 bin 500 dolar seviyesine çevirebileceği belirtildi. Buna karşılık jeopolitik tansiyonun yüksek kalması ve tahvil faizlerinin düşük seyretmesi durumunda altının mevcut destek bölgesinde tutunmayı sürdürebileceği ifade edildi.

Önümüzdeki günler yönü belirleyecek

Uzmanlara göre altın piyasası şu anda zayıf teknik görünüm ile güvenli liman talebi arasında sıkışmış durumda. Önümüzdeki seanslarda fiyatın 4 bin dolar desteğini koruyup koruyamayacağı, kısa vadeli yön açısından kritik önem taşıyacak.