Altın 4.660 desteğini test ediyor: Yeni düşüş mü, yoksa kırılım mı?

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden kritik bir eşikte. 24 Nisan 2026 itibarıyla ons altın 4.670-4.700 dolar bandında işlem görürken, haftalık bazda yüzde 3 düşüşle zayıf bir performansa hazırlanıyor.

Petrol ve dolar baskısı öne çıkıyor

Altın fiyatlarındaki gerilemede en büyük etkenlerden biri, Orta Doğu’daki gerilimle birlikte yükselen petrol fiyatları oldu. Bu durum enflasyon beklentilerini artırırken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesi altın üzerinde baskı oluşturuyor. Güçlenen ABD doları ve artan tahvil getirileri de düşüşü destekliyor.

Jeopolitik riskler denge unsuru

ABD-İran ilişkilerine dair belirsizlik sürerken, özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeler piyasaları yakından etkiliyor. Zaman zaman güvenli liman talebi altını desteklese de kısa vadeli görünümde satış baskısı ağır basıyor.

Teknik görünüm zayıf sinyal veriyor

Teknik analizde altın fiyatı, 50 ve 200 günlük ortalamaların altına sarkarak kısa vadeli düşüş trendine girdi. Fiyatın 4.660 dolar seviyesine doğru geri çekildiği görülürken, aşağı yönlü baskının devam edebileceği belirtiliyor.

Kritik seviyeler yakından izleniyor

Analistlere göre 4.660 doların kırılması halinde 4.580 ve 4.485 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.738-4.780 bandı direnç olarak öne çıkıyor. Piyasalar şimdi bu kritik eşikte gelecek yön sinyaline odaklanmış durumda.