Altın 4700 desteğinde tutunabilecek mi

Altın ABD yönetiminin İran ile ateşkesi uzatması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın küresel piyasalarda enerji güvenliğini tehdit etmesiyle düşüş yaşıyor. Enflasyon risklerinin yüksek kalması değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

Külçe Altın perşembe günü yüzde 1 civarında değer kaybederek ons başına 4 bin 700 dolar seviyesinden işlem görüyor. Taraflar arasında 7 Nisan tarihinde bir ateşkese varılmıştı. Trump bu ateşkesin süresiz olarak devrede kalacağını açıkladı. Washington yönetimi İran tarafından yeni bir barış teklifi sunulmasını bekliyor. Tahran yönetimi ise yakın zamanda müzakerelere katılma planı olmadığını belirtiyor.

Altın Hürmüz Boğazı etrafındaki ablukadan etkileniyor

Trump'ın ateşkesi uzatma kararı, çarşamba günkü süre dolduğunda İran'ı yeniden bombalama tehdidinden geri adım atıldığı anlamına geliyor. Ancak her iki taraf da olası ateşkes görüşmelerinde koz elde etmek için enerji ticareti açısından kritik bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme mücadelesini sürdürüyor.

ABD donanması İran'a gidiş ve gelişleri kapsayan deniz ablukasını sürdürüyor. İran hücumbotları ise ticari gemilere ateş açmayı devam ettiriyor. Bu durum piyasalardaki jeopolitik riskleri ve arz endişelerini canlı tutuyor.

Enerji arzı şoku ve enflasyon endişeleri artıyor

Petrol fiyatları art arda dördüncü gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Sekizinci haftasına giren çatışmalar, daha önce benzeri görülmemiş bir enerji arzı şokunu tetiklemişti. Bu durum enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutma veya artırma ihtimalini güçlendiriyor.

Faiz getirisi olmayan varlıklar, merkez bankalarının bu olası şahin adımlarından olumsuz etkileniyor. Bölgedeki savaş sekiz hafta önce başlamıştı. Altın fiyatları o günden bu yana yaklaşık yüzde 11 oranında bir geri çekilme yaşadı.

Değerli metal piyasalarında temkinli bekleyiş sürüyor

StoneX Group işlem şirketinin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya piyasaları analiz müdürü Rhona O'Connell, yatırımcıların piyasa koşullarına yaklaşımını değerlendirdi. O'Connell, değerli metal piyasalarının temkinli ve dalgalı kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Profesyonel işlem şirketlerinin böylesine hararetli jeopolitik koşullar karşısında büyük pozisyonlar almaktan kaçındığı belirtiliyor.

Şu sıralarda Altının ons fiyatı yüzde 0,8 düşüşle ons başına 4 bin 702 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gümüş ise yüzde 2,9 değer kaybederek 75,42 dolardan işlem görüyor. Bu son veriler, Altın fiyatlarındaki dalgalı seyrin aylık görünümde jeopolitik riskler yatışana kadar devam edeceğini gösteriyor.