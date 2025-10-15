'Altın düzeltme' gelmedi tahminler güncellendi

Recep ERÇİN

“Vitrine bakıp aldanmayın” Yurt içinde gram altın fiyatı dün yurt içinde 5 bin 600 TL’yi aştı. Gelişmeleri DÜNYA’ya yorumlayan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner, “İşler durdu. Altın yükselince kuyumcu zengin oluyor sanılıyor ama değil. Vatandaş yatırım için gram, çeyrek alıyor.

Bu kuyumcuya yaramıyor. 10 gramlık bilezik olmuş 60 bin lira. Fiyat bir düzeltme yapar dedik ama yapmadı. Dünyadaki gelişmeler müsaade etmiyor. Ne dolara ne tahvile güven yok. Trump savaşları eksik bitiriyor. Ukrayna savaşı biterse o zaman etkisi olur. Bu fiyatlar kimsenin öngördüğü bir şey değildi. Ons 5 bin dolara gider mi derseniz gidebilir. Kötü olan şu; 20 bin civarındaki kuyumcu dükkânında işler durgun. Kimse vitrine bakıp kuyumcu zengin demesin” dedi.

“Dünyaya göre pahalı alıyoruz”

Kuyumcukent esnafı Mustafa Yılmaz, “İşler zaten durgundu bu tuz biber oldu. Takı satışı sıfıra indi. Gram satılıyor. Gücü olan da çeyrek alıyor veya işlemesiz bilezik. Kolye, küpede ne üretim ne satış var. Geçen hafta yurt içi yurt dışı farkı kiloda 10 bin dolara kadar çıkmıştı şimdi 4-5 bin dolar. Yatırımlık altın alan da dünya fiyatına göre pahalı alıyor. Trump olduğu sürece altındaki dengesiz hareketler sürecektir. Fiyatı öngörebilmek mümkün değil. Herkes mevcut sermayesini koruma derdinde” ifadelerini kullandı.

“2026’dan sonra dinlenmeye geçebilir”

Bulls Yatırım Yurt Dışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş’ın görüşleri şöyle oldu: “Altında beklenen realizasyon gelmiyor. ABD’deki kapanma, tahvil faizlerinin aşağı gelmemesi, enflasyondaki yükseliş gibi faktörler yukarı sürüklüyor. Ons 3 bin 900’lerin altına gelecek gibi durmuyor. Tepeyi kovalamaktan ziyade 5-8 günlük ortalamasını görmek lazım. 4 binin altına inerse ancak düzeltme olabilir. Teknik açıdan 4 bin 900’lere çıkması da mümkün. Altında 50 yıllık öyküye bakınca başlayan büyük hareketler 10-11 yıllık periyotlarla tamamlanıyor. 2026’da 11’i tamamlayacak. Sonra zirve yapıp dinlenme dönemine girme ihtimali bulunuyor.” Öte yandan gümüş ons fiyatı da, dün 53 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı