Altın ETF’lerinde martta sert satış: Asya ters yönde hareket etti

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, küresel altın borsa yatırım fonları (ETF), mart ayında yaklaşık 12 milyar dolar tutarında, yani 84 tonluk net çıkış kaydetti. Marttaki sert satış dalgasına rağmen, fonların toplam varlıkları ilk çeyrek sonunda 606 milyar dolara ulaşarak 2025 yıl sonuna göre yüzde 9 artış gösterdi.

Aynı dönemde, altın ETF’lerinin toplam varlıkları çeyrek genelinde 62 ton arttı, bu da marttaki zayıflamaya rağmen yılın ilk üç ayında genel tablonun tamamen bozulmadığını ortaya koydu.

Kuzey Amerika çıkışların merkezinde yer aldı

Bölgesel bazda en sert çıkış Kuzey Amerika kaynaklı oldu. Mart ayında bölgeden yaklaşık 13 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Böylece Kuzey Amerika, dokuz ay süren kesintisiz giriş serisinin ardından ilk çeyreği net çıkışla kapatan tek büyük bölge oldu.

Satışlarda, artan faiz beklentileri, güçlü dolar ve yatırımcıların portföylerinde daha temkinli pozisyonlara yönelmesi etkili oldu. Yükselen reel getiriler, faiz getirisi olmayan altının yatırım cazibesini kısa vadede baskıladı.

Avrupa’da girişler zayıfladı

Avrupa’da mart ayında 154 milyon dolarlık çıkış kaydedilirken, bölgenin ilk çeyrek toplam net girişi yalnızca 27 milyon dolar seviyesine geriledi.

Özellikle Almanya, İtalya ve Fransa satışlara öncülük etti. Bölgede artan enflasyon baskıları ve yükselen tahvil getirileri, altın elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak ETF’lerden çıkışı hızlandırdı.

Asya pozitif ayrıştı: Fiyat düşüşü alım fırsatına dönüştü

Küresel eğilimin tersine, Asya mart ayında yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında giriş kaydetti. Bu performans, bölgedeki yatırımcıların fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösterdi.

Asya böylece yedi ay üst üste giriş serisini sürdürdü. Bölge, ilk çeyrekte toplam 14 milyar dolarlık girişle tarihinin en güçlü çeyrek performansını sergiledi.

Bu görünümde Çin’de artan güvenli liman talebi öne çıkarken, Hindistan’da da yatırımcıların altın ETF’lerine ilgisinin sürdüğü görüldü.

Diğer bölgelerde sınırlı çıkış görüldü

Diğer bölgelerde mart ayında daha sınırlı bir hareket izlendi. Bu grupta toplam 27 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, ilk çeyrek toplam girişleri 285 milyon dolar seviyesinde kaldı.