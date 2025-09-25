Altın fiyatı gün sonunda 5,1 milyon liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda geriledi.

Yüzde 0,3'lük değer kaybı

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 960 bin lira, en yüksek 5 milyon 158 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 değer kaybıyla 5 milyon 133 bin liraya geriledi. Dün ise kapanış 5 milyon 147 bin lira seviyesinden gerçekleşmişti.

KMKTP verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137,62 lira, işlem miktarı ise 1.410,54 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 655 milyon 389 bin 430,96 lira olarak kayıtlara geçti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank öne çıktı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: