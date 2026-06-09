Altın fiyatlarında küresel gelişmeler etkili oluyor

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Değerli metal fiyatları Orta Doğu'daki ateşkes süreci ve ABD enflasyon verileri öncesinde yatay bir seyir izliyor. Spot altın ons başına 4.332,50 dolardan işlem görürken, vadeli kontratlar yüzde 0,1 kayıpla 4.357,10 dolara geriledi. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak olan mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor.

Küresel piyasalarda spot ürün fiyatı önceki seansta son iki ayın en düşük seviyesini test etti. Ekranlarda XAUUSD koduyla izlenen altın ons fiyatı günlük yüzde 0,18 yükselişle 4.337,96 dolar seviyesinde dengelenme çabası gösteriyor. Gün içinde en yüksek 4.341,15 doları gören emtia, en düşük 4.313,04 dolara kadar geri çekildi.

Faiz beklentileri ve makroekonomik tahminler şekilleniyor

Goldman Sachs analistleri Federal Rezerv'in faiz oranlarını 2026 yılı boyunca sabit tutacağını öngörüyor. Kurum güçlü ekonomik aktivite ve istihdam artışı nedeniyle ilk faiz indiriminin 2027 yılına ertelenmesini beklentiler arasına dahil ediyor. CME FedWatch verileri ise aralık ayına kadar bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 70 seviyesinin üzerinde fiyatlıyor.

Değerli metaller piyasasında spot gümüş yüzde 0,7 azalarak ons başına 67,71 dolara geriledi. Platin fiyatları yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.751,39 dolardan işlem görürken, paladyum yüzde 0,8 artışla 1.213,89 dolara yükseldi. Uzmanlar petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin gerilemesi durumunda altın için yıl sonu 5.500 dolar hedefinin masada kalacağını belirtiyor.

İç piyasada altın fiyatları yükseliş kaydetti

Yurt içi piyasalarda çeyrek altın fiyatı günlük yüzde 0,19 artışla 10.419,30 liraya ulaştı. Gün içinde en yüksek 10.426,11 lirayı ve en düşük 10.360,04 lirayı gören varlık, haftalık bazda yüzde 2,92 geriledi. Yıllık getiri oranı ise yüzde 53,61 seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı Cumhuriyet altını yüzde 0,21 yükselişle 43.106,65 liradan alıcı buluyor. Günlük 91,31 lira değer kazanan ürün, aylık bazda yüzde 5,53 değer kaybetmesine rağmen cari yıl genelinde yüzde 4,28 oranında prim yaptı. Serbest piyasada gram altın fiyatı ise benzer şekilde yüzde 0,21 artarak 6.486,98 lira seviyesine ulaştı.