Altın fiyatları İran savaşı belirsizliği ve petrol maliyetleri ile yön arıyor

İran ile devam eden gerilim ve küresel enerji arzına yönelik endişeler emtia piyasalarında hareketliliğe neden oluyor. Trump yönetiminin İran'a yönelik tutumu piyasalarda yakından takip ediliyor.

Wall Street Journal gazetesi Salı günü Trump'ın kurmaylarına İran'a yönelik ablukayı uzatma talimatı verdiğini duyurdu. Washington yönetimi bu hamleyle çatışma sürecinde ekonomik baskıyı sürdürmeyi hedeflediğini gösterdi.

Altın fiyatları ve Washington'daki yasal sınırlar

Trump 2 Mart tarihinde Kongre'ye gerekli bildirimleri yaparak askeri operasyon sürecini başlatmıştı. ABD yasalarına göre Kongre onayı olmadan yürütülen askeri operasyonlar için belirlenen 60 günlük süre 1 Mayıs tarihinde doluyor.

Bu yasal sürenin dolmasına kısa bir süre kala Beyaz Saray henüz Tahran ile bir çözüm yolu bulamadı. Trump'ın operasyonu meşrulaştırmak için yeni adımlar atması bekleniyor.

Trump için İran ablukası kararı zorlaşıyor

Mevcut yasalar başkanın birliklerin güvenli çekilmesi için süreyi bir defaya mahsus 30 gün uzatmasına izin veriyor. Ancak Kongre üyelerinin çoğunluğunun savaşa sıcak bakmaması Trump üzerindeki baskıyı artırıyor.

İran savaşı sürecinde barışçıl bir ilerleme kaydedilememesi yasal tartışmaları daha da alevlendirdi. Trump birkaç gün önce İslamabad'da İranlı temsilcilerle yapılacak görüşmeyi iptal etmişti.

Enerji krizi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tırmanması ve yakıt fiyatlarındaki artış ABD'de yaşam maliyetlerini yükseltti. Bu durum Trump'ın kamuoyu destek oranlarının gerilemesine neden oldu.

ABD Dolar Endeksi Çarşamba günü Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin tıkanmasıyla güç kazandı. Petrol fiyatları ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma kararıyla yüksek seviyelerini korudu.

Emtia piyasalarında teknik görünüm ve beklentiler

Altın vadeli işlemleri 17 Nisan tarihinde gördüğü 4.918 dolar seviyesinden bu yana sert bir düşüş grafiği izledi. Değerli metal şu sıralar 4.626 dolarlık direnç seviyesinin altında işlem görüyor.

Enerji krizinin derinleşmesi halinde altın fiyatları bu hafta içinde yeniden bir toparlanma eğilimine girebilir. Piyasa analistleri 4.400 dolarlık destek seviyesinin korunup korunmayacağını izliyor.

Jeopolitik belirsizliklerin ve enerji arzı krizinin devam etmesi güvenli liman varlıklarına olan talebi canlı tutuyor. Mevcut risklerin sürmesi emtia piyasalarındaki yıllık yükseliş trendini destekleyen en büyük unsur olarak öne çıkıyor.