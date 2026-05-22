Altın fiyatları savaş ve Fed kıskacında yön arıyor

Altın piyasaları küresel gerilimlerin gölgesinde beklemeye geçti. Yatırımcılar ufuktaki belirsizlikler karşısında nasıl bir yol izleyecek? Amerika ile İran arasındaki barış görüşmeleri piyasaların odağında yer alıyor. Küresel aktörlerin atacağı adımlar altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

Ons altın cuma gününün ilk saatlerinde yatay bir seyir izledi. Fiyatlar Asya seansında 4527 dolar seviyelerinde tutundu. İç piyasada yatırımcılar gram altın fiyatlamalarını izliyor. Gram altın alış fiyatı 6634 lira seviyesinde satış fiyatı ise 6674 lira seviyesinde şekilleniyor

Savaş tamtamları piyasaları tedirgin ediyor

Trump yönetimi İran ile görüşmelerde bazı pürüzleri aşmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar barış ihtimalini zayıflatıyor. Tahran yönetiminin uranyum stokları tartışmaların merkezinde duruyor. Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş ücretleri de tansiyonu yükseltiyor.

İran yönetimi uzlaşmaya yanaşmazsa yeni saldırılar gündeme gelecek. Trump çarşamba günü sert uyarılarda bulundu. Kendi şartlarının kabul edilmemesi halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu hatırlattı. Yatırımcılar olası bir çatışma senaryosundan endişe duyuyor.

Faiz getirmeyen varlıklar reel getiriler düştüğünde değer kazanır. Dolar değer kaybettiğinde yatırımcılar güvenli limanlara yönelir. Ancak enerji arzındaki şoklar tablonun tamamen tersine dönmesine yol açar. Merkez bankaları böyle durumlarda faiz artırımına gider.

Fed koltuğunda yeni dönem başlıyor

Artan enerji fiyatları doları güçlendirirken kıymetli madenleri baskılar. Küresel stratejistler yatırımcıları artan riskler konusunda uyarıyor. Yüksek getiriler ve güçlü dolar emtia piyasalarını zorluyor. Piyasalar merkez bankalarının faiz adımlarını yakından takip ediyor.

Trump cuma günü Kevin Warsh için yemin töreni düzenleyecek. Yeni başkan Fed yönetimi için direksiyonuna geçecek. Jerome Powell dönemi görev süresinin dolmasıyla sona erdi. Piyasalar yeni yönetimin para politikası adımlarını merakla bekliyor.

Yeni Fed başkanı haziran ayındaki kritik toplantıyı yönetecek. Para politikasının geleceği o salonda netlik kazanacak. Piyasalar faiz oranlarının seyrine göre pozisyon alacak. Yatırımcıların gözü kulağı Washington cephesinden gelecek haberlerde olacak.

Altın yatırımcısı için önümüzdeki günler oldukça kritik geçecek. Savaş endişeleri ve merkez bankası kararları rotayı belirleyecek. Dalgalı seyreden piyasalarda dikkatli adımlar atmak büyük önem taşıyor. Küresel piyasalar fırtına öncesi sessizliği yaşıyor olabilir.

