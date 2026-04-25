ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın ne kadar? (25 Nisan 2026)
ABD-İran savaşında ateşkes devam etse de belirsizlik sürerken, altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcının güvenli limanı altın, son dönemdeki düşüşü toparlamaya başlarken vatandaşlar “Gram altın fiyatı, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına cevap arıyor. İşte 25 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken, bugün altın fiyatları ABD-İran savaşına ilişkin anlaşma sinyallerinin ardından yeniden yükselişe geçti.
Günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatlar yükseliş gösterirken, 25 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları belli oldu.
Altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.815.04 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.217.74 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.469.57 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.734.57 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.825.6525 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 111.495.4492 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.709.45 dolar