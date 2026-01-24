ALTIN FİYATLARINDA SON TABLO: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? (24 Ocak 2026)

Küresel ekonomi yılın ilk ayında ABD Başkanı Donal Trump'tan gelen salvolarla yeniden şekillendi. Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik operasyonu, Grönland çıkışı ve İran'a yönelik söylemlerine Fed'in bağımsızlığını gölgeye düşürecek tehditler de eklenirken piyaslarda güvenli limana talep de arttı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Altın fiyatları dün rekor yükselişle 4 bin 967 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken ons altın günü 4 bin 946,3 dolardan kapattı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda da standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 7 milyon liraya yükseldi.

Altın tahminleri revize ediliyor

Öte yandan bankacılık devi Goldman Sachs da dün artan güvenli liman talebine işaret ederek 2026 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolara yükseltti.

24 Ocak Cumartesi saat 07:00 itibarıyla altın fiyatlarında son tablo ise şöyle:

-Altının on fiyatı 4 bin 987 dolar

-Gram altın fiyatı 6 bin 945 TL - alış 6 bin 944 TL, satış 6 bin 945 TL

-Çeyrek altın fiyatı 11 bin 355 TL - alış 11 bin 111 TL, satış 11 bin 355 TL

-Cumhuriyet altını fiyat 45 bin 284 TL - alış 44 bin 446 TL, satış 45 bin 284 TL