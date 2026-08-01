Altın için dikkat çeken yorum: Asıl yükseliş daha başlamadı

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Altın fiyatlarındaki son düzeltme hareketi, "Boğa piyasası sona mı erdi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak The Daily Gold'da yayımlanan analize göre mevcut geri çekilme, uzun vadeli yükseliş trendini bozacak nitelikte değil. Analist Jordan Roy-Byrne, altının önümüzdeki yıllarda değer kazanmaya devam edebileceğini öne sürerken, bu görüşünü destekleyen dört temel yapısal nedeni sıraladı.

Hisse senetlerinde uzun vadeli düşüş beklentisi

Analize göre altının uzun vadeli yükselişini destekleyen en önemli unsur, hisse senedi piyasalarında henüz tamamlanmamış olası bir uzun vadeli ayı piyasası.

Tarihsel örneklere dikkat çeken Roy-Byrne, 1929, 1968 ve 2000 yıllarında hisse senedi piyasalarının zirve yaptıktan yıllar sonra altın ve değerli metallerin güçlü yükselişler yaşadığını belirtiyor.

Analiste göre hisse senedi piyasası henüz uzun vadeli zirvesini görmediği için altındaki seküler boğa piyasası da erken aşamalarında bulunuyor.

Tahvil piyasasındaki ayı trendi altını destekliyor

Roy-Byrne'in ikinci dayanağı ise Covid-19 sonrasında başladığını savunduğu uzun vadeli tahvil ayı piyasası.

Tahvillerdeki zayıflık ilk aşamada sermayeyi hisse senetlerine yönlendirse de zamanla hisse piyasalarını da baskı altına alabilir.

Böyle bir senaryoda yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altın ve diğer reel varlıklara yönelmesi bekleniyor.

Analist, bu geçiş döneminin altın için kritik bir dönüm noktası olabileceğini ifade ediyor.

ABD'nin borç yükü giderek artıyor

Analize göre üçüncü temel unsur, ABD kamu maliyesindeki bozulma.

Roy-Byrne, ABD'nin borç/GSYH oranının ve faiz ödemelerinin tarihsel olarak çok yüksek seviyelere ulaştığını belirtiyor.

Yüksek faizlerin borç yükünü daha da artıracağını savunan analist, bu nedenle düşük faizleri korumaya yönelik politikaların ve enflasyonun borç yükünü zaman içinde azaltmak için kullanılabileceğini öne sürüyor.

Bu ortamın da altın açısından destekleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Merkez bankaları altın almaya devam ediyor

Roy-Byrne'in dikkat çektiği son unsur ise merkez bankalarının altın talebi.

Merkez bankaları; artan ABD borcu, tahvil piyasasındaki zayıflık ve çok kutuplu küresel düzene geçiş sürecini dikkate alarak altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor.

Altının küresel rezervler içindeki payının geçmişte yüzde 40-65 seviyelerinde bulunduğu, güncel verilere göre ise yaklaşık yüzde 27 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Analist, merkez bankalarının alımlarının 2018 ve 2022'de altın fiyatlarına destek verdiğini, bu eğilimin bugün de piyasada taban oluşturuyor olabileceğini savunuyor.

4 faktör birbirini destekliyor

Roy-Byrne'e göre bu dinamikler birbirinden bağımsız değil.

Tahvil piyasasındaki uzun vadeli zayıflık, ABD'nin mali görünümünü daha da bozarken; bu durum merkez bankalarını daha fazla altın almaya yöneltebilir.

Analist, tahvil piyasasındaki baskının ilerleyen dönemde hisse senetlerine de yayılması halinde yatırımcıların altına daha güçlü bir yöneliş gösterebileceğini öngörüyor.