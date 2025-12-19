Altın için yeni rekor senaryosu

Altın, son birkaç yılda değerini iki kattan fazla artırarak 1979 petrol krizinden bu yana en sert yükselişini kaydetti. 2025 yılına kadar ons başına 3 bin dolar seviyesini hiç görmeyen altın, bu yıl 4 bin 381 dolarla tarihi zirveye ulaştı. Yaklaşık yüzde 64’lük yıllık artış, piyasaları şaşırtsa da büyük bir düzeltme beklentisi oluşmadı.

Wall Street’ten 2026 tahminleri

JP Morgan, Bank of America ve Goldman Sachs gibi küresel yatırım bankaları, altının 2026’da da yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Analistlere göre ons fiyatı 2026 sonunda 5 bin dolara ulaşabilir. Morgan Stanley ise 2026 ortasında 4 bin 500 doların aşılabileceğini tahmin ediyor. Danışmanlık şirketi Metals Focus da bu beklentilerle aynı çizgide.

Talep cephesi genişliyor

Altın talebini artık sadece bireysel yatırımcılar ve merkez bankaları değil, kurumsal hazineler ve hatta stabil kripto para ihraççıları da destekliyor. Yatırımcı portföylerinde altının payı 2022 öncesinde yüzde 1,5 seviyesindeyken bugün yüzde 2,8’e yükselmiş durumda. Analistlere göre bu oran henüz bir “tavan” anlamına gelmiyor.

Merkez bankalarının talepleri önemli

Uzmanlar, 2026’da merkez bankalarının dolar bazlı varlıklardan uzaklaşarak rezervlerini çeşitlendirmeye devam edeceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyeceğini belirtiyor. JP Morgan’dan Gregory Shearer, merkez bankalarının taleplerinin altını 4 bin doların üzerinde kalıcı hale getirdiğini vurguluyor.

Zayıf dolar politikası altına yöneltiyor

Bank of America stratejistlerine göre ABD’de artan kamu borcu, genişleyen bütçe açıkları ve zayıf dolar politikası yatırımcıları altına yöneltiyor. Metals Focus ise Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar, ticaret tarifeleri ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik risklerin altın için ek destek unsurları olduğunu belirtiyor.

Son 50 yılda nadir görülen bir tablo olarak, altın ve hisse senetleri aynı anda yükseliyor. Bu durum bazı çevrelerde “balon” endişelerini gündeme getirse de, mevcut tahminler altın için sert bir düşüşten ziyade 2026’da yükseliş hızının yavaşlayabileceğine işaret ediyor.