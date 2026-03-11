Altın ve gümüşte savaş rallisi

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi hızla artıyor. Altın ve gümüş fiyatları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarıyla tırmanan Orta Doğu geriliminin etkisiyle güçlü bir yükseliş kaydetti.

Spot altın salı günü yaklaşık 50 dolar artarak ons başına 5 bin 192 dolara ulaştı. Gümüş ise daha güçlü bir performans göstererek yüzde 1,48 yükselişle gün içinde 90 dolar seviyesine yaklaşırken, günü 88,26 dolar civarında kapattı. Bu fiyat seviyesi gümüşün yıllık bazda neredeyse üç kat değer kazanması anlamına geliyor.

Faiz indirimi beklentisi zayıflıyor

Finans çevrelerinde altın ve gümüşteki yükselişin ilk etapta petrol fiyatlarının düşmesi ve bunun enflasyon baskısını hafifletebileceği beklentisiyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Bu görüşe göre, enflasyon kaygılarının azalması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini artırarak yatırımcıları değerli metallere yöneltti.

Ancak piyasa verileri bu senaryoyu tam olarak desteklemiyor. CME FedWatch aracına göre Fed’in gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizleri sabit tutma ihtimali yüzde 99,4 seviyesinde bulunuyor. Üstelik bu beklenti son haftalarda daha da güçlendi. Faiz indirimi olasılığı ise hızla gerileyerek geçen haftaya göre oldukça düşük bir seviyeye indi.

Kısa sürede sona ereceğine dair işaretler zayıf

Analistlere göre değerli metallerdeki yükselişin daha güçlü açıklaması Orta Doğu’daki askeri gerilim. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ikinci haftasına girerken, çatışmanın kısa sürede sona ereceğine dair işaretler zayıf görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar savaşın “çok yakında sona ereceğini” ve petrol fiyatlarının düşeceğini öngörse de sahadaki gelişmeler farklı bir tablo ortaya koyuyor. İran Devrim Muhafızları, çatışmanın ne zaman sona ereceğine Tahran’ın karar vereceğini açıklarken İran Dışişleri Bakanı diplomatik görüşmelere dönülmesi ihtimalini reddetti.

Enerji piyasalarında şok etkisi

Savaşın ekonomik etkileri şimdiden hissedilmeye başladı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıklaması, küresel enerji piyasalarında ciddi bir arz şokuna yol açtı. Irak petrol üretimini azaltmak zorunda kalırken, Suudi Arabistan’ın en büyük rafinerilerinden biri faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Bu gelişmeler küresel enerji piyasalarında belirsizliği artırırken yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yönelmesini hızlandırdı.

Piyasalar uzun süren çatışmaya hazırlanıyor

Analistlere göre altın ve gümüşteki yükseliş, geçici bir faiz beklentisinden ziyade daha uzun sürebilecek bir jeopolitik riskin fiyatlanmasına işaret ediyor. Kısacası değerli metal piyasaları, Orta Doğu’daki çatışmanın kısa vadede sona ermesinden çok daha uzun sürecek bir krize hazırlanıyor.