Altın yatırımcıları dikkat: Citi, kısa vadeli tahminini açıkladı

ABD’li yatırım bankası Citi, altın fiyatlarında kısa vadeli görünümünü revize etti. Citi, 0–3 ay için ons altının 4 bin dolar civarında seyredeceğini öngörürken, piyasada konsolidasyon süreci yaşanabileceğini bildirdi.

Dev bankanın hazırladığı raporda, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve Çin–ABD arasında yapılabilecek anlaşma duyurularının, önümüzdeki birkaç hafta içinde altın piyasasında konsolidasyona yol açabileceği belirtildi.

Citi: Temel metallerde orta vadede güçlü seyir

Banka, altın için kısa vadede yatay bir görünüm öngörürken, temel metallerde yükseliş potansiyeline dikkat çekti.

Citi, bakırın 6–12 ay içinde ton başına 12 bin dolara, alüminyumun ise 2027’ye kadar 3.500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Petrolde düşük fiyat dönemi beklentisi

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmede ise Citi, 2026’nın ilk çeyreğinde Brent petrolünün ortalama varil fiyatının 60 dolar civarında olacağı tahminini paylaştı.