Altın yeniden yükselişte: Kilogram fiyatı 6,8 milyon liraya dayandı

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Altın piyasasında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek 6 milyon 796 bin lirayı gördü.

Yüzde 0,6 artış

Standart altının kilogram fiyatı ise günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 757 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 18 milyon 484 bin 968,72 lira olarak gerçekleşti.