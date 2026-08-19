Altın yeniden yükselişte: Kilogram fiyatı 6,8 milyon liraya dayandı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 6 milyon 795 bin liraya kadar çıktı.
Altın piyasasında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek 6 milyon 796 bin lirayı gördü.
Yüzde 0,6 artış
Standart altının kilogram fiyatı ise günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 757 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 18 milyon 484 bin 968,72 lira olarak gerçekleşti.