Altına rekorda dur durak yok: 2026'da altın kaç lira olacak?

Sevilay ÇOBAN

Hafta ortasında küresel piyasalarda yaşanan sert hareketlerle altın fiyatları tarih yazdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri ve ABD-Çin geriliminin yeniden alevlenmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltti. Ons altın %1,33 yükselişle 4.100 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, dün 4.179,70 dolarla rekor kırdı. Altın, yılbaşından bu yana %58,6 değer kazandı ve dolar karşısında yatırımcısına rekor getiri sağladı.

Gram altın ne kadar?

ABD ve Asya piyasalarındaki gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de de gram altın fiyatı tarihi zirveyi gördü. Günü %1,4’lük artışla 5.600 liranın üzerinde kapatan gram altın, yatırımcısına bir günde 80 liradan fazla kazandırdı. Analistler, ons altındaki yükselişin devam etmesi durumunda gram altının kısa sürede 5.800 lira seviyesini test edebileceğini belirtiyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, yükselişin ana nedeninin Fed’in faiz indirimi patikasına dair güçlenen beklentiler olduğunu söyledi. Wong, “Ticaret gerilimi bugün tek neden değil. Uzun vadeli fonlama maliyetlerinin düşmesi ve faiz maliyetlerinin azalması altını destekliyor” dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da “Piyasalar faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı. Bu da altın talebini destekliyor” açıklamasını yaptı.

Bank of America ve Societe Generale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4.488 dolar olarak paylaştı.

Societe Generale, altının 2025 yıl sonunda ons başına 4.271 dolara, 2026 sonunda ise 5.000 dolara yükseleceğini öngördü. Bank of America Merrill Lynch, altının 2025 yıl sonunda 4.000 dolar seviyesinin altında olacağını düşünüyor. BofA’ya göre ons altın yıl sonunda 3.750 dolara, 2026 yıl sonunda ise 3.500 dolara gerileyecek. Standard Chartered ise gelecek yıl için tahminini ortalama 4.488 dolara çıkardı.

Goldman Sachs 2026 için tahminini 4.900 dolara yükseltirken, Deutsche Bank, UBS, Commerzbank, Citigroup, HSBC gibi küresel bankalar ise son fiyat yükselişinin ardından henüz yeni tahminlerini paylaşmadı.

Standard Chartered Bank’ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, yükselişin kalıcı olduğu yönünde görüş bildirdi. Cooper’a göre uzun vadeli yükseliş için kısa vadeli bir düzeltme yaşanması muhtemel.

Gümüş altını solladı mı?

Goldman Sachs ekonomistleri, altınla karşılaştırıldığında gümüş için “daha fazla oynaklık ve fiyat düşüş riski” bekliyor. Kentucky, Fort Knox'taki ABD Altın Deposu, Hazine'nin toplam arzının %59’unu, yani yaklaşık 147,3 milyon troy onsunu elinde bulunduruyor.

Gümüş fiyatları bu yıl şimdiye kadar neredeyse %78 arttı ve birçok kilometre taşı belirleyen ve yaklaşık %56 artış gösteren altını geride bıraktı.

ABD Hazine Bakanı Scott Besant, Başkan Donald Trump’ın Ekim sonunda Güney Kore’de Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesinin planlandığını duyurdu. Ancak ticaret tansiyonunun yeniden yükselmesi, güvenli liman talebini artırdı. Trump yönetiminin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarını geri getirmesi ve bazı ürünlerde gümrük vergisini yeniden yürürlüğe koyması da altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Piyasalar, ekim ayında %97 ve aralıkta %90 olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Uzmanların ortak fikrine göre, Fed’in faiz indirim döngüsüne başlaması, ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.

Ons fiyatı 4.200 dolarda direnç konumunda

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, güçlü merkez bankası alımları ve altın borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler de altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, dün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya’da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söylemişti.

Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey’in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4.200 doların direnç, 3.970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.