Altında 13 yıl sonra dikkat çeken hamle: 1 tonluk alım geliyor

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Kore Merkez Bankası, uzun bir aranın ardından altın rezervlerine yeni bir ekleme yapmaya hazırlanıyor.

Güney Kore basınından MoneyToday'in haberine göre banka, aralık ayında yurt içinde üretilen 1 ton fiziki altın satın almayı planlıyor.

Söz konusu alım, bankanın 2013'ten bu yana bu yönde atacağı ilk adım olacak.

Altın alımı için yeni sistem kuruldu

Planlanan alımın hazırlıkları ise ağustos ayında başladı. Kore Merkez Bankası, Kore Borsası (KRX), Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu (KSD) ve ülkenin en büyük iki metal izabe şirketinden biri olan LS MnM ile ortak bir sistem oluşturdu.

Bu sistemle, Güney Kore'de üretilen ancak iç piyasada tüketilmeyerek ihracata yönlendirilen altının bir bölümünün tezgahüstü piyasadan satın alınması hedefleniyor. Böylece aralık ayında yapılması planlanan alımın yurt içi üretimden karşılanmasının önü açılmış olacak.

Rezervlerde 104,4 ton altın bulunuyor

Plan, bankanın halihazırdaki altın varlığını da yeniden gündeme getirdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Kore Merkez Bankası'nın rezervlerinde 2 Temmuz 2026 itibarıyla 104,4 ton altın bulunuyor.