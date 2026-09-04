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Altında ibre tersine döndü: ABD verisi satış getirdi

ABD’de tarım dışı istihdamın ağustos ayında beklentilerin oldukça üzerinde artması, altın fiyatlarında sert satışları beraberinde getirdi. Veri öncesinde 4.469 dolar civarında bulunan ons altın, açıklamanın ardından 4.390 doların altına kadar geriledi.

Mutluhan Yıldız
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Altında ibre tersine döndü: ABD verisi satış getirdi

ABD’de piyasaların yakından takip ettiği ağustos ayı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarak yaklaşık 55 bin seviyesindeki piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Ons altında sert düşüş

Güçlü istihdam verisinin ardından değerli metallerde satış baskısı belirginleşti. Paylaşılan piyasa verilerine göre, açıklama öncesinde ons altın 4.468 dolar seviyesinde bulunurken, veri sonrasında 4.389 dolara kadar geriledi.

Böylece ons altında kısa süre içerisinde yaklaşık 80 dolarlık, yüzde 1,8'e yakın düşüş yaşandı. 

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