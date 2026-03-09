Altında kritik eşik: 5 bin dolar seviyesi kırılırsa...

Haftaya zayıf başlayan altın fiyatları, küresel piyasalarda güçlenen doların baskısı altında kaldı. Analistlere göre bunun temel nedenlerinden biri Orta Doğu’da ikinci haftasına giren çatışmalar ve bu krizin küresel enerji piyasalarında yarattığı belirsizlik. Çatışmaların kısa vadede yatışacağına dair güçlü bir işaret bulunmaması yatırımcıların güvenli liman arayışını da farklı bir yöne taşıdı.

Normal şartlarda jeopolitik krizler hem dolar hem de altın için destekleyici olabiliyor. Ancak mevcut kriz koşullarında piyasa dengesi daha çok dolar lehine kaymış durumda. Bu da altının yükseliş momentumunu zayıflatıyor.

Enerji krizi enflasyon baskısını artırıyor

Orta Doğu’daki çatışmaların, dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki enerji akışını aksattığı belirtiliyor. Bu gelişme petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı ve ABD ham petrolü (WTI) 100 doların üzerine çıktı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel ekonomi için yeni bir enflasyon dalgası riski yaratıyor. Ulaşım maliyetleri, üretim girdileri ve tüketici fiyatları üzerindeki artış baskısı, merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatıyor. Bu durum ise doların güçlenmesine yol açarken altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Kritik destek 5 bin dolar

Analistlere göre altın fiyatları için 5 bin dolar seviyesi önemli bir psikolojik destek noktası olarak görülüyor. Opsiyon piyasasında yoğun pozisyonların bulunduğu bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde “stop” satışlarının devreye girmesi ve fiyatların hızla aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

Teknik analizlere göre altın fiyatlarında daha önce görülen 5 bin 598 dolar rekor seviyesinden başlayan düşüş, düzeltme hareketinin üçüncü aşaması olarak değerlendiriliyor. Bu senaryoda fiyatların önce 4 bin 844 dolar, ardından 4 bin 403 dolar seviyelerine doğru gerileme riski bulunuyor.

Büyük resimde yükseliş trendi devam edebilir

Uzmanlar kısa vadede düşüş riski bulunsa da altının uzun vadeli yükseliş trendinin tamamen sona ermediğini belirtiyor. 2022’de yaklaşık 1614 dolar seviyesinden başlayan büyük yükseliş trendinin hâlâ geçerli olduğu ve fiyatların bu trend içinde bir konsolidasyon sürecine girmiş olabileceği ifade ediliyor.

Analistlere göre düzeltme hareketi derinleşirse altın fiyatları 4 bin 76 dolar hatta psikolojik 4 bin dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Bu seviyelerin ise yeni bir denge ve olası toparlanma noktası oluşturabileceği değerlendiriliyor.