Altında kritik eşik: Ateşkes fiyatları frenledi

Altın fiyatları 10 Nisan 2026 itibarıyla 4 bin 740-4 bin 790 dolar bandında dengelenmiş durumda. Ons altın yaklaşık 4.765 dolar seviyesinde işlem görürken, son günlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından piyasada görece sakin bir görünüm hakim.

Ateşkes güvenli liman talebini azalttı

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes, piyasalardaki savaş primini önemli ölçüde düşürdü. Bu gelişme altın fiyatlarında kısa süreli bir rahatlama rallisi yaratsa da, yatırımcıların temkinli duruşu sürüyor. Ateşkesin geçici olması ve bölgedeki belirsizliklerin devam etmesi, altına olan ilgiyi tamamen ortadan kaldırmış değil.

Son günlerde neler oldu?

Ateşkesin açıklandığı 8 Nisan’da altın fiyatları yüzde 2-3 yükselerek 4 bin 800-4 bin 850 dolar bandına yaklaştı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı kabul etmesi petrol fiyatlarını düşürürken, küresel risk iştahını artırdı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve fiyatlar yeniden dengelendi.

Talep güçlü, rekor hâlâ uzak

Altın, Ocak ayında gördüğü 5 bin 500-5 bin 600 dolar zirvesinin hâlâ altında işlem görüyor. Buna rağmen fiziki talep güçlü kalmaya devam ediyor. Özellikle Asya’da yatırımcı ilgisi sürerken, merkez bankaları da alımlarını sürdürüyor. Çin’in 17 aydır devam eden altın alım serisi dikkat çekiyor.

Piyasayı hangi faktörler etkiliyor?

Zayıflayan ABD doları ve düşük faiz beklentileri altın için destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca yaklaşan ABD enflasyon verileri piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Teknik görünümde altın hâlâ yukarı yönlü sinyaller veriyor. 4 bin 861-4 bin 944 dolar aralığı direnç, 4 bin 717-4 bin 610 dolar bandı ise destek olarak öne çıkıyor. Fiyatların 4 bin 717 üzerinde kalması durumunda 4 bin 860 ve üzeri seviyeler yeniden test edilebilir.