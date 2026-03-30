Altında kritik eşik! Savunma hattı: 4 bin 350 dolar

Küresel piyasalarda altın fiyatları sert bir düzeltme sürecinden geçiyor. Mart ayı başında 5 bin 200 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, yaklaşık yüzde 15’lik düşüşle 4 bin 490 dolar bandına geriledi.

Ancak teknik göstergeler, bu geri çekilmenin bir dip oluşturma süreci olabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre altının kısa vadeli yönü, kritik destek seviyelerinde verilecek tepkiye bağlı olacak.

Düşüşün arkasındaki 3 ana neden

Altındaki son gerilemenin arkasında üç temel faktör öne çıkıyor. İlk olarak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha şahin bir politika benimsemesi ve 2026 için faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, altın üzerindeki baskıyı artırdı.

İkinci olarak, İran gerilimiyle birlikte güvenli liman olarak dolara yöneliş hızlandı ve doların güçlenmesi altını aşağı çekti.

Üçüncü olarak ise yükselen enerji fiyatlarının enflasyon baskısını artırması, merkez bankalarını daha sıkı politikalara yöneltti ve bu durum altın için olumsuz bir zemin oluşturdu.

Teknik analizlere göre altın için en önemli destek bölgesi 4.350-4.353 dolar aralığında bulunuyor. Bu seviyede oluşan uzun fitilli mumlar, alıcıların devreye girdiğini gösteriyor.

Daha derin bir geri çekilme senaryosunda ise 4 bin 114-4 bin 230 dolar aralığı “kırılma bölgesi” olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi, düşüşün hızlanabileceğine işaret edebilir.

Yükseliş için ilk hedef 5 bin dolar

Altın fiyatlarının yeniden güç kazanması için 4 bin 738 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu eşik geçilirse, psikolojik 5 bin dolar seviyesi yeniden hedef haline gelebilir.

RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden toparlanmaya başlaması, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Bu hafta piyasalar için kritik

Önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler altının yönünü belirleyebilir. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve ABD tarım dışı istihdam verisi (NFP), piyasalar açısından belirleyici olacak.

Zayıf veriler altını yukarı taşırken, güçlü veriler düşüşü derinleştirebilir.

Dev kurumlar iyimserliğini koruyor

Kısa vadeli dalgalanmaya rağmen büyük finans kuruluşları altın için pozitif görüşünü sürdürüyor. JP Morgan ve Deutsche Bank, uzun vadede altın fiyatlarının 6 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Analistlere göre merkez bankalarının dolardan uzaklaşma eğilimi ve jeopolitik riskler, altını uzun vadede güçlü tutmaya devam edecek.