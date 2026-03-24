Altında kritik seviye: Eğer kırılırsa...

Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, 2026’nın ilk çeyreğinde adeta ters rüzgâra yakalandı. Ocak ayında 5 bin 603 dolarla tarihi zirveyi gören ons altın, kısa sürede yüzde 21’den fazla değer kaybederek 4 bin 340-4 bin 370 dolar bandına geriledi.

Savaş yüzünden yükseldi, sonra tersine döndü

ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ilk etapta altına güçlü bir yükseliş getirdi. Ancak bu süreçte petrol fiyatlarının 108 dolara yaklaşması ve enflasyon endişelerinin artması, piyasadaki hikâyeyi değiştirdi. Güvenli liman talebi yerini “yüksek enflasyon ve faiz” korkusuna bıraktı.

Hürmüz Boğazı’ndaki kısmi kapanmalar enerji şokunu tetiklerken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika beklentilerini de değiştirdi. Daha önce 2026’da faiz indirimi beklenirken, artık faizlerin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit kalacağı öngörülüyor.

Güçlü dolar altını baskılıyor

Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, ABD dolarını son ayların en güçlü seviyelerine taşıdı. Faiz getirisi olmayan altın ise bu ortamda cazibesini kaybetti. Bu durum özellikle kısa vadeli yatırımcıların satışlarını hızlandırdı.

Spekülatif pozisyonların çözülmesiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş ivmesi artarken, piyasa teknik olarak da zayıf bir görünüme geçti.

Kritik seviye 4 bin 200 dolar

Altın fiyatı önemli destek seviyelerini hızla aşağı kırdı. 4 bin 938 dolar seviyesindeki Fibonacci desteğinin kaybedilmesiyle satışlar hızlandı. Şu anda fiyatlar 4 bin 528 ile 4 bin 163 dolar aralığında hareket ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 27 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Bu durum kısa vadede tepki yükselişi ihtimalini güçlendiriyor. Ancak piyasaların asıl odağı 4 bin 200 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalama. Bu seviyenin altına inilmesi, düşüşün kalıcı bir trende dönüşebileceği anlamına gelebilir.

Merkez bankaları satmıyor, topluyor

Vadeli piyasalarda satış baskısı sürerken, fiziki altın tarafında tablo daha dengeli. Özellikle BRICS ülkeleri altındaki düşüşü fırsat olarak görüyor.

Brezilya ve Hindistan öncülüğündeki ülkeler, dolar bağımlılığını azaltma stratejileri kapsamında altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. ABD’nin 8 bin 100 ton, Çin’in ise 2 bin 300 ton civarındaki rezervleri, altının “yaptırıma karşı sigorta” rolünü güçlendiriyor.

Ancak Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2026 Ocak ayında net alımların 5 tona düşmesi, talep hızında yavaşlamaya işaret ediyor.

6 bin 300 dolar masada

Piyasadaki sert düşüşe rağmen büyük yatırım bankaları uzun vadede altın için iyimserliğini koruyor. JPMorgan, yıl sonu için 6 bin 300 dolar hedefini sürdürüyor.

ABD’nin açıkladığı 5 günlük ateşkes piyasadaki tansiyonu geçici olarak düşürürken, altın fiyatları 4 bin 370 dolar civarında dengelendi. 26 Mart’ta açıklanacak PMI verileri ise yön açısından kritik olacak.

Güçlü veri, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırarak altını 4 bin 200 dolara doğru itebilir. Zayıf veri ise altın fiyatlarında yeniden 4 bin 500 dolar üzeri bir toparlanmayı tetikleyebilir.