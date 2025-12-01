Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 1 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Fed’in faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 5 haftanın zirvesi olan 5.812 TL’ye, ons altın ise 4.254 dolara çıkarak 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Aralık altın fiyatları...
Altın fiyatları 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentileri altına alım getirdi. Gram altın 5.812 TL’ye çıkarak yeniden zirveye tırmanırken, ons altın 4.254 dolar seviyesine yükseldi.
1 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.789,47 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.595,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.191,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.045,74 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.229,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 95.406,11 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.237,56 dolar