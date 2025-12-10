Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Fed’in bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklanan piyasalarda beklenti 25 baz puanlık indirim yönünde oluşurken, ons altın karar öncesi hafif yükselişini sürdürüyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 10 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı bugün saat 22.00’de açıklanacak. Piyasa beklentileri, Fed’in politika faizini 0,25 puan indirerek yüzde 3,503,75 aralığına çekmesi yönünde oluşmuş durumda.
Küresel altın piyasası da akşam açıklanacak karar öncesi temkinli bir görünüm sergiliyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, dün yüzde 0,41 artışla 4.207 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni günde ise fiyatlamaların hafif yukarı yönlü seyrini koruduğu görülüyor
10 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.760,92 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.522,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.044,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.856,24 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.937,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.930,91 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.207,55 dolar