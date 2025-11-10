Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Küresel büyüme endişeleriyle güvenli liman talebi artarken altın fiyatları yükselişe geçti. Spot altın 4.055 dolara, gram altın ise 5.500 TL’nin üzerine çıktı. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Zayıf ekonomik veriler küresel büyüme endişelerini artırırken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın yüzde 1,3 primle 4.055 dolara, gram altın ise 5.500 TL’nin üstüne çıktı.
10 Kasım Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.506,6930 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.002,9500 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.012,44 TL
* Tam altın satış fiyatı: 36.829,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.898,9900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 91.888,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.024,47dolar