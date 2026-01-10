Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 10 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, tatil gününün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatlarında dün kâr satışlarının etkisiyle sınırlı geri çekilme yaşanırken, gram altın güne 6.194 TL seviyesinden başladı. Dün yer yer çıkışlar ile zirveyi test eden altın ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası yine yukarı yönlü hareket etti.

10 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.250,51 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.317,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.633,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.590,87 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.140,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.477,18 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.508,22 dolar