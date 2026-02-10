Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başlarken gram altın 7.065 TL, ons altın ise 5.035 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 10 Şubat 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları güne yükseliş eğilimiyle başlarken gram altın 7.065 TL, ons altın ise 5.035 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı’da fiziki gram altının 7.415 TL civarında satılmasıyla spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkının son günlerde belirgin şekilde daraldığı dikkat çekiyor.
10 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.050,04 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.079,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.151,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.700,06 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.080,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 119.615,95 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.024,15 dolar