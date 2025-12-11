Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 11 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 5.775 TL, ons altın ise 4.215 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 0,25 puanlık faiz indirimi sonrasında dolar endeksi son altı haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bu gelişmenin ardından altın piyasasında kâr satışlarının yoğunlaştığı görülüyor.

Piyasalarda gelecek yıla ilişkin beklentiler 1–2 ek faiz indirimi yönünde şekillenirken, Fed kararının fiyatlamalara hızla yansımasıyla ons altında kısa süreli geri çekilmeler yaşandı.

11 Aralık Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.779,57 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.561,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.116,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.901,95 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.086,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.045,53 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.215,20 dolar