Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 11 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Mart 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. 5 bin dolar bandında seyreden ons altın güne pozitif başlayarak 5 bin 203 dolar bandında seyrediyor. İşte 11 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Orta Doğu’daki savaşın petrol arzı üzerindeki etkilerini dengelemek için Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) büyük ölçekli stratejik rezerv salımı değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından altın fiyatları yükseldi. Külçe altın, önceki işlem günündeki yüzde 1’lik artışın ardından ons başına 5 bin 200 doların üzerine çıktı.
11 Mart Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.375,50 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.217,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.420,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.416,01 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.608,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 121.411,32 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.203,97 dolar