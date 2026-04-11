ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Nisan 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.
11 Nisan Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
- Gram altın satış fiyatı: 6.812,73 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.454,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.839,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.870,93 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.609,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 112.521,44 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.749,68 dolar