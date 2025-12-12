Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 12 Aralık 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları cuma günü ons başına 4.270 dolar seviyelerinde işlem görerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde para politikasını daha gevşek tutacağına yönelik beklentilerle haftalık bazda kazanç yolunda ilerliyor.

İstihdam verileri Fed uzerindeki baskıyı artırdı

ABD’de iş gücü piyasasına ilişkin son veriler, ekonomik soğumaya işaret etti. 6 Aralık haftasına ait işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artarak son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişme, Fed’in 2026 yılında iki faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirdi.

Fed’den güvercin mesajlar

Fed, bu yıl içindeki üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdikten sonra piyasaların beklediğinden daha az şahin bir tutum sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell, yeni faiz artışlarının gündemde olmadığını vurgulayarak piyasalarda iyimserliği artırdı. Piyasalar Fed’in resmi projeksiyonlarında yalnızca bir indirim öngörülmesine rağmen, iki faiz indirimi fiyatlamaya başladı.

Tahvil alımı kararı altını güçlendirdi

Fed’in, para piyasalarındaki sıkışıklığı azaltmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kısa vadeli Hazine bonosu alacağını açıklaması da altın fiyatlarını destekledi. Bu adımın kısa vadeli faizleri baskılaması ve değerli metallere olan ilgiyi artırması bekleniyor.

12 Aralık Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.860,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.629,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.252,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.856,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.356,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.039,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.270,07 dolar