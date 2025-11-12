Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 4 bin 108 dolar seviyesine yükselirken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin liraya çıktı.

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasına yönelik beklentiler ve zayıf istihdam verilerinin faiz indirimi ihtimalini artırmasıyla son üç gündeki yükselişin ardından yatay bir görünüm sergiliyor.

12 Kasım Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.578,7630 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.118,0700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.260,23 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.827,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.365,0400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.348,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.112,51 dolar