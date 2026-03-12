Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 12 Mart 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 7 bin 310 TL, ons altın ise 5 bin 155 dolar seviyesinden güne başlarken, petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar bandına yaklaşması küresel enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çekti. Artan maliyet baskısı ve sıkı para politikası beklentileri, altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin öne çıkmasına neden oldu.

12 Mart Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.308,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.121,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.228,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.262,15 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.227,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.025,50 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.152,31 dolar