Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 13 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 13 Aralık 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın ne kadar?

Altın fiyatları cuma günü ons başına 4.300 dolar seviyelerinde işlem görerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde para politikasını daha gevşek tutacağına yönelik beklentilerle haftalık bazda kazanç yolunda ilerliyor.

13 Aralık Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.902,25 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.700,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.394,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.893,85 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.640,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 97.532,90 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.300,10 dolar